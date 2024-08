"Оейзис" се събира отново за турне през 2025 година

Б ританската рок група "Оейзис" се събира отново след 15 години, като братята Ноел и Лиъм Галахър планират серия от концерти през 2025 г., съобщават световните осведомителни агенции.

Няма го вече "Оейзис", потвърди Лиъм Галахър

Групата, чийто дебютен албум Definitely Maybe беше издаден преди 30 години, се раздели през 2009 г., когато китаристът и основен автор на песни Ноел каза преди концерт в Париж, че повече не може да работи със своя брат и фронтмен на "Оейзис" Лиъм.

Oasis' Liam and Noel Gallagher Drop Biggest Hint Yet That Group Is Reuniting https://t.co/qMWVdUzL9R

Още преди разпадането братята отдавна бяха в обтегнати отношения и според съобщения не са си говорили години наред след като групата се раздели.

Въпреки че оттогава Лиъм и Ноел Галахър не са свирили заедно, двамата редовно изпълняват песни на "Оейзис" на соловите си концерти. Освен това всеки от тях не пропускаше да отправя критики към другия в пресата.

"Това е, случва се", написа групата в социалната мрежа "Екс", обявявайки, че билетите ще бъдат пуснати в продажба в събота.

Първият концерт ще бъде в Кардиф на 4 юли следващата година. Група "Оейзис" ще изнесе общо 14 концерта в Кардиф, Манчестър, Лондон, Единбург и Дъблин. Четири от шоутата ще бъдат на лондонския стадион "Уембли".

Турнето през 2025 г. ще отбележи 30-годишнината от издаването на втория албум (What's the Story) Morning Glory? на групата, който включва хитовите ѝ сингли Don't Look Back in Anger и Wonderwall.

Концертната обиколка на "Оейзис" ще приключи на 17 август 2025 г. в Дъблин.

Amid rampant speculation of a reunion, Oasis appear to be announcing....something. The group tweeted Tuesday's date at 8am, though no further details were given.



More: https://t.co/pyvzQQemc1