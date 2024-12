Небесна стълба: Китай разкрива нова екстремна атракция на 1500 метра височина

К итай разполага с 9,6 милиона квадратни километра земя, готова да бъде открита и завладяна от жители и туристи. Въпреки това, все повече млади пътешественици избират да опознаят страната си от високо.

Най-новото допълнение към тези екстремни атракции се нарича Tianti (или „Небесната стълба“ на китайски). Тя е с дължина 168 метра и се намира между две скали на височина от 1500 метра, според държавните медии на Китай.

Атракцията се намира на планината Чиисин в природния парк Чжанцзяцзе, в югозападната китайска провинция Хунан, известна със своите уникални географски форми и стръмен релеф.

Тази пътека за катерене, преминава през скалната стена на планината и е оборудвана със стоманени парапети, стъпала и въжета, което позволява на хората да се изкачват по стръмните участъци на терена.

