НАСА изпрати "Луси" на 12-годишна мисия

Н АСА успешно изстреля роботизирания апарат "Луси" на 12-годишна мисия до осем астероида, предаде Асошиейтед прес.

Той пое към космоса на борда на ракета-носител "Атлас V" от Флорида.

За първи път ще бъдат наблюдавани отблизо астероидите в същата орбита като Юпитер, като целта е по-доброто разбиране на формирането на Слънчевата система. "Всеки от астероидите, които посещаваме, ни разказва история нашата история, историята на Слънчевата система", каза ръководителят на научните мисии на НАСА Томас Зърбукен.

По време на пътуването си "Луси" първо ще прелети около 2025 г. над астероид в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер, а през следващите години ще посети седем троянски астероида.

Според една от теориите, те са се образували отвъд пределите на орбитата на Юпитер, преди да бъдат привлечени в нея.

Космическият кораб ще се доближи до избраните обекти на разстояние между 400 до 950 километра.

С помощта на три научни инструмента на борда и голяма антена изследователите се надяват да проучат геологията на тези астероиди, техния състав, както и точните им плътност, маса и обем.

"Няма по-добър начин да разберем как се е формирала Слънчевата система преди 4,6 милиарда години", смята Хал Левисън от Югозападния изследователски институт в Болдър, Колорадо, научен ръководител на мисията "Луси". "Това са фосилите от формирането на планетите".

Общата стойност на мисията, включително 12-годишната ѝ експлоатация, е 981 милиона долара.

"Луси" разполага с над три километра кабели и най-вече с огромни слънчеви панели.

💎 Lights. Camera. Lucy. The stage is set for our #LucyMission to launch to the ancient Trojan asteroids on Oct. 16.



• Live coverage at 5am ET (09:00 UTC).

• Liftoff targeted for 5:34am ET (09:34 UTC).



Watch with us here and on NASA TV: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/g3RMvYn6lR