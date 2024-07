"Най-ужасното място на света": Концлагерът Люблин-Майданек

Н а 24 юли 1944 година съветските войници заедно с полски военни части влизат в концентрационния лагер Люблин-Майданек в окупираната от германците Полша. Впоследствие американски военен репортер го описва като "най-ужасното място на света - място за произвеждане на смърт", съобщи Deutsche Welle.

Десетки хиляди са избити там

Малко преди това нацистите пробвали да прикрият масовото избиване на 78 000 души, сред които 60 000 евреи, както и поляци, беларуси и украинци. Те се опитали да отведат останалите затворници и изгорили много от постройките.

Заместник-директорът на музея Майданек Вислав Висок казва пред ДВ следното: "Открити са шокиращи доказателства за извършените от германците престъпления - пепел, кости, човешки останки и тела на избитите арестанти, предимно евреи и поляци. Трагичните измерения на мястото се разкриват чрез останалите следи от престъпленията: газови камери, крематориуми, арестантски бараки, стотици хиляди обувки."

Още в края на юли 1944 година, т.е. половин година преди освобождаването на концлагера Аушвиц, става ясно: избиването на евреи и поляци в никакъв случай не е военна пропаганда, а жестока реалност. По заповед на райхсфюрера на СС Хайнрих Химлер през есента на 1941 година е изграден лагерът за унищожение Майданек.

"От есента на 1942-а до есента на 1943-а еврейските затворници са били избивани в газовите камери с Циклон Б и въглероден оксид. Освен това са се извършвали масови разстрели на евреи и поляци. На трети ноември 1943 година по време на акцията, наречена "Празник на реколтата", германската полиция и частите на СС са застреляли над 18 000 еврейски жени, деца и мъже. През Майданек са преминали към 130 000 души", казва Вислав Висок.

Зловещата операция "Райнхард"

Националсоциалистите използват акцията "Празник на реколтата" като кодово име за масовия разстрел на общо 43 000 евреи в лагерите Травники, Понятова и Майданек. Екзекуцията е част от мащабната операция "Райнхард" - систематичното избиване на 1,8 милиона евреи в окупираната от германците Полша. Люблин, край който се намира Майданек, има особено значение в този план, казва пред ДВ историкът Щефан Ленщед:

"'В Люблин е била централата на акция "Райнхард". Това е мястото, където са били разпределяни евреите, от които е имало нужда за извършването на принудителен труд. Също там са били сортирани и преработвани ценните предмети, откраднати от тях. И отново от Майданек хората са били извозвани в други лагери - там се е извършвала координацията."

