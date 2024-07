Най-странните държавни граници по света (СНИМКИ)

С ветовните граници често отразяват сложна история, политически разбирания и топографски особености, като се появяват на няколко наистина странни и интригуващи места. От анклави вътре в анклавите до дискусионни региони и криволичещи линии, които не се поддават на рационализация, тези граници не са справедливи линии върху контур, а истории, които трябва да бъдат разказани.

Има дълга линия, неспокоен миграционен служител и международен идентификационен печат на конвенционално оградено разделение между две нации.

(Видеото е архивно: Ще останат ли Шенген и еврозоната приоритет за потенциалното ново правителство?)

И след това има невидими граници кaто тези в Европейския съюз и Шенгенското пространство, където не е ясно, че сте напуснали една нация и сте влезли в друга.

По-надолу ще видите някои от най-странните, чудатите и красивите граници в света.

Словакия/Австрия/Унгария

Някога стояли ли сте в три държави едновременно? В тези три европейски нации триъгълната маса за пикник се намира в центъра на универсалните граници на Австрия, Словакия и Унгария.

На която и пейка да седнете, прекосявате границата между отделните нации. Имайте предвид, че ще имате компания - границите обикновено се наблюдават от въоръжените охранители.

Граница Непал/Китай

Световната граница между Непал и Китай вероятно е една от най-забележителните световни граници в света, а и във всеки случай - една от най-високите.

Тази междущатска магистрала води до китайско-непалския мост на сдружението, свързващ Джанму, Китай, и Кодари, Непал.

Испания/Португалия

World's first cross-border zipline - Spain to Portugal in 60 seconds

Може да прекосите границата между Испания и Португалия с помощта не на друго, а на зиплайн. Това е първата, за момента и единствената, граница със зиплайн. Границата се превърна в любима туристическа дестинация на много любители на адреналина, които прелитат във въздуха от Испания до Португалия.

Китай/Макао

Macau Drives On The Left Side Of The Road, Mainland China Drives On The Right, So This Is What They Do At The Border

Границата между Китай и Макао е уникална, тъй като минава по протежение на действаща междущатска магистрала. Тази странна конфигурация означава, че пътниците могат да шофират последователно от територията на Китай в Макао, като миграционните проверки се извършват в центъра на улицата.

Изключително необичайна, но определено разумна и удобна граница.

Непал/Индия

Divided with a river, United by Culture 🇮🇳 🇳🇵



The river Mahakali is the natural border between #Nepal and India in Dharchula, Uttarakhand.

Границата между Непал и Индия се отличава с единственото по рода си преминаване по моста Сунаули, който свързва двете държави над река Гандак. Този мост служи като ключово място за обмен и пътуване, с оживена дейност и буйни гранични градове от двете страни. Границата се подпечатва с основен пропуск на моста, което го прави директен, но важен контролен пункт.

Тайланд/Мианмар/Лаос

The tripoint of Thailand 🇹🇭, Myanmar 🇲🇲 and Laos 🇱🇦, namely the point of confluence between the Ruak River (which follows the Thai–Myanmar border) and the Mekong River (Myanmar-Laos before and Thailand-Laos after).

2014.https://t.co/tX2B8n9IZ0 #GoldenTriangle #Mekong #Border pic.twitter.com/vn6KomFICU — Gio. Ve. (@Pillandia) October 1, 2019

Границата между Тайланд, Мианмар (Бирма) и Лаос оформя местност, известна като Брилянтния триъгълник, известна с различните културни занимания, които предлага на туристи и местни.

От динамичните пазари и старите светилища до красивите речни круизи и завладяващите автентични дестинации, тази гранична местност предлага непрестанни възможности за изследване и забавление, което я прави задължителна цел за посещение от пътешествениците, търсещи уникално участие в Югоизточна Азия.

Подобно на Словакия, Австрия и Унгария, и тук можете да седнете на пейка между трите държави.

Замбия/Зимбабве

Located on the border of Zimbabwe and Zambia, the incredible Victoria Falls is one of the seven natural wonders of the world.



Is this amazing place on your travel bucket list? pic.twitter.com/hbGsd0sDVf — Wanderlust Travel (@WanderLust1280) September 15, 2023

Водопадът Виктория, разположен на границата между Замбия и Зимбабве в Южна Африка, е едно от най-завладяващите природни чудеса на Земята. Известен е в региона с името "Mosi-oa-Tunya", което означава "димът, който гърми". Този великолепен водопад се простира през река Замбези и е една от най-интересните граници между две държави в света.

