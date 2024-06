Най-малкият художник в света е само на 1 година

С рекордното си постижение на възраст само една година и 152 дни Ейс-Лиам остави забележителна следа в света на изкуството, надминавайки предишния рекорд, държан от Данте Ламб от 2003 г., който по време на постижението си е бил на три години.

Рекордното пътуване на Ейс-Лиам започна със забележително начинание в Акра между 18 и 20 януари 2024 г., което го доведе до това значимо признание.

Our Little Genius! One-year-old Ace-Liam Nana Sam Ankrah from Saltpond officially receives his Guinness World Records certificate as the youngest male painter in the world #GreatnessInMyDNA pic.twitter.com/bZpxqdLFtA

Шантел Куукуа Еган, майка на Ейс-Лиъм и осемгодишен ветеран в изкуството, изрази пред Би Би Си огромната си гордост от артистичните способности на сина си, като изрази надежда, че той ще окаже значително влияние в света на изкуството.

"Ейс-Лиам интуитивно разбира кои цветове се съчетават добре", споделя Еган, която за първи път забелязва артистичните му наклонности, когато е само на шест месеца.

A Ghanaian boy has become the youngest male artist in the world at the age of one year and 152 days. Guinness World Records confirmed Ace-Liam Nana Sam Ankrah's feat on Wednesday saying the boy's paintings ''use a technique which is done by manoeuvring acrylic paint across a… pic.twitter.com/7Mt6cvbCO1