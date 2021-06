След 12 години брак: Най-големият внук на кралица Елизабет II се разведе

Н ай-големият внук на британската кралица Елизабет Втора - Питър Филипс, финализира развода с канадската си съпруга Отъм, по баща Кели, съобщи сп. "Пийпъл".

Кралицата, която наложи най-популярната сватбена традиция

The Queen’s grandson and his estranged wife have reached a final settlement over their divorce https://t.co/lWFgGQ2gyJ