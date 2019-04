Н ай-голямата от сестрите Кардашиян навърши 40 години. Кортни посреща рождения си ден без любим мъж до себе си, но признава, че в бъдеще иска да разшири семейството си.

Риалити звездата вече е майка на три деца от връзката си с телевизионния водещ Скот Дисик.

Двамата се разделиха окончателно през 2017 г., а Кортни си хвана за гадже доста по-млад мъж от нея, с когото вече също е разделена.

Двамата с Дисик успяват да запазят добри отношения и отглеждат децата си в мир и разбирателство.

Подобно на другите членове на клана Кардашиян-Дженър, Кортни доби световна популярност с риалити формата Keeping Up with the Kardashian. Състоянието на най-голямата от известните сестри се оценява на 35 млн. долара, пише Harpers Bazaar .

А в началото на март Кортни представи новия си проект - сайтът Poosh.

В него тя дава съвети на дамите в различни сфери от всекидневието - мода, здраве, майчинство, фитнес, кулинария.

В Инстаграм, където има над 76 хил. последователи, Кортни Кардашиян отбеляза рождения си ден със своя снимка от детството.

На кадрите 2-годишната Кортни празнува в компанията на Голямото пиле от "Улица Сезам".

На 40 г. Кортни Кардашиян изглежда по-секси от всякога и е в очакване на нова любов.

