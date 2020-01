Мъж унищожи картина на Пикасо за 20 млн. 

М ъж е обвинен в нанасяне на щети върху картина на Пикасо на стойност 20 милиона лири в галерията Tate Modern в Лондон.

Все още не ясно обаче какви и колко сериозни са нанесените щети върху картината, която датира от 1944 година и е изображение на жена.

Обвиняемият е 20-годишният Шейкъл Маси от северен Лондон.

Man charged with criminal damage after a £20m Picasso painting attacked at Tate Modern in Londonhttps://t.co/vXgbg7ZNaM