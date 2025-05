„Мозъчната храна“ е реална: Какво да ядете, за да поддържате ума си здрав и силен

В секи е чувал, че яденето на моркови може да помогне за подобряване на зрението или че богатото на калций мляко е полезно за зъбите и костите, пише National Geographic.

Но какво да кажем за мозъка?

„От гледна точка на невролозите храната е наистина от основно значение за здравето на мозъка, защото мозъкът ни буквално се захранва с хранителни вещества“, казва Лиза Москони, директор на Weill Cornell Women's Brain Initiative и автор на Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power.

Мозъкът се нуждае от различни хранителни вещества с напредването на възрастта, а ранното детство е особено важен период за растежа, развитието и здравето на мозъка.

„Дори само през първите няколко години от живота си мозъкът наистина покълва със скоростта на светлината. Мозъкът на бебето има повече неврони, повече мозъчни клетки, отколкото са звездите в Млечния път“, казва Москони, която е и невролог.

Като цяло учените са открили около 45 хранителни вещества, които са от ключово значение за здравето на мозъка, включително протеини, цинк, желязо, холин, фолат, йод, витамин А, витамин D, витамин В6, витамин В12 и омега-3 мастни киселини.

Разбира се, думите „фолиева киселина“ и „холин“ не предизвикват у никого слюнка в устата - нито у децата, нито у останалите - така че трикът е да се насочите към храни, които са естествено богати на тези полезни вещества. В допълнение към изброените по-долу храни, помислете за добавяне към менюто на овес, ядки, цитрусови плодове, боб и зеленчуци с различни цветове.

„Ключово е да започнете рано“, казва Клеър Маккарти, педиатър в детската болница в Бостън и доцент по педиатрия в Харвардското медицинско училище. „Ако детето познава само здравословни храни, вероятността да се кара с родителите си за тяхното консумиране е много по-малка.“

Като се насочите към няколко групи храни и експериментирате с нови начини за приготвянето им, подхранването на мозъчния растеж на вашето семейство може да бъде по-лесно, отколкото си мислите.

Горски плодове

Дори евтините и често срещани горски плодове като къпини и боровинки са пълни с витамин С и въпреки че повечето хора свързват това хранително вещество с имунната система, мозъкът също се нуждае от него. Витамин С е антиоксидант, казва Москони, което означава, че той играе решаваща роля в неутрализирането на естествените свободни радикали, които увреждат ДНК и клетките ни.

„Той е важен и за образуването на невротрансмитерите - химичните вещества, използвани за сигнализиране в нервната система“, казва Москони. Без достатъчно витамин С целостта на много телесни тъкани, включително и на мозъка, започва да отслабва.

Малините, тъмните череши, черниците и годжи бери са други суперзвезди в тази категория. Плодовете също така се отличават с добра комбинация от естествени захари и фибри, които са важни за храносмилателната система.

