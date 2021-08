Момче изминава големи разстояния в името на Земята

Б ританско момче на 11 години подкрепя борбата с климатичните промени, като изминава пеша големи разстояния, разказва Ройтерс.

Джуд Уокър, който е родом от градчето Хебдън Бридж, Йоркшир, върви към парламента в Лондон, като се надява, че така ще получи подкрепа за петиция за въвеждане на въглероден данък. Разстоянието е около 340 километра.

