"Миу Миу" превръща чорапогащника в самостоятелна дреха

П олата пада, а чорапогащникът се превръща в самостоятелна дреха в колекцията прет-а-порте на италианската марка "Миу Миу", непокорната по-малка сестра на "Прада", представена в последния ден от Седмицата на модата в Париж, предаде Франс прес.

Идеята присъства на подиума в различни форми, например като тънък цветен чорапогащник, съчетан с обувки на високи токчета и късо сако, или с обути върху него бикини с кристали.

Emma Corrin, Mia Goth, Zaya Wade and Ethel Cain walking Miu Miu FW23 at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/Gua2l8yxFg

Ако има пола, тя е прозрачна, а коланът прилича на чорапогащник, който изпъква и разкрива част от бельото в контрастен цвят. Същият принцип важи за ултракъсите рокли от туид с дълбоки деколтета.

На различна тема дизайнерката Миуча Прада се завръща с хумор към комбинацията от пуловер и подходяща жилетка с копчета, украсена с цветя и ресни в стил пънк и носена от привидно благовъзпитани момичета.

Watch the Miu Miu Fall/Winter 2023 Fashion Show by Miuccia Prada presented at Palais d'Iéna in Paris.#MiuMiu#MiuMiuFW23#MiucciaPrada https://t.co/nCrCCCSjp8