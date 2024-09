Мистериозни погребални могили с „мустаци“ откриха в Казахстан

А рхеолози в Казахстан са открили 10 многовековни погребални могили, известни като кургани, датиращи от Средновековието.

Намерени в Улитауския регион в Централен Казахстан, три от курганите са това, което археолозите наричат „мустакати кургани“ или „мустакати кургани“. Жанболат Утубаев, археолог от Института по археология „Маргулан“, който ръководи екипа, открил курганите, разказва в имейл за Live Science. Това са погребални могили с каменни хребети, които преминават през тях, казва Утубаев.

„Мустакатите“ кургани от Средновековието (приблизително от 600 г. до 1500 г.) са често срещани в Казахстан; само в Централен Казахстан са открити над 400 такива могили, казва Утубаев. Тези кургани са с диаметър, вариращ от около 3 до 15 метра на дължина", каза той.

Екипът разкопава един курган, който няма „мустаци“, и открива останките на мъж, погребан с триъгълен връх на стрела, казва Утубаев. Не е ясно кой е бил той и как е умрял, но по-късните изследвания могат да хвърлят светлина върху причината за смъртта му.

