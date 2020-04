Мелания Тръмп на 50: Първата дама празнува юбилей

С ъпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп отбеляза годишнината си по време на пандемията сред семейството си в Белия дом. В условията на самоизолация тя отпразнува рождения си ден с Доналд Тръмп и 14-годишния им син Барън в неделя - 26 април.

За това разказа говорителят на Първата дама пред Fox Business Channel Стефани Гришам.

В социалните мрежи се появиха много поздравления към Мелания, придружени от снимки.

"Америка е щастлива, че има такава първа дама", написа новият говорител на Тръмп Кали Макинани в Tуитър.

Самият президент също поздрави съпругата си от официалната си страница. "Честит рожден ден на Мелания, нашата великолепна Първа дама", написа той.

Happy Birthday to @FLOTUS - America is so blessed to have you as our First Lady! pic.twitter.com/7MU1JtPPNU