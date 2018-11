Мечокът Семьон разтопи десетки сърца в социалните мрежи с видеото, в което той прегръща собственика си.

Кафявата мечка е едва на 19 месеца, но изглежда има голямо сърце, както се вижда на кадрите, в които дава любвеобилна прегръдка на собственика си Юри Пантелеенко. (Вижте във видеото по-горе).

Фамилията от Русия Светлана и Юри Пантелеенко в момента се грижат за две мечки - Семьон и баща му Степан.

Степан, или Стьопа, както го наричат на галено, е безспорна знаменитост в интернет, известен с неговите фотосесии и филми.

Stepan, the bear, lost his mother to hunters and was found in the forest clawing his way to life. Svetlana and Yuriy Panteleenko, the Russian couple adopted him when he was just three months of age...https://t.co/LyFl9oJWTJ pic.twitter.com/TJ0GgOcsyd