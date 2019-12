Мадона с ново младо гадже? Папараци ги изловиха в хотел

К ралицата на поп музиката Мадона беше заснета в хотел в Маями с танцьора Аламалик Уилямс, който е на 26 години, пише в. "Дейли мейл".

Според различни медии младотото момче, е новият приятел на певицата.

Младежът се числи към трупата на певицата, която в момента е на турне.

Слухове за романтичните отношения между двамата тръгнаха още през лятото.

Но сега изглежда влюбените са решили да разсеят всякакви съмнения за връзката им.

На публикуваните кадри Мадона е заснета на балкона на хотела, без грим, в нежната прегръдка на младия й приятел.

"Материалното момиче" се усмихва щастливо. До тях беше и 26-годишната дъщеря на певицата Лурдес Леон и нейният приятел.

