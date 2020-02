Люксембург въвежда безплатен обществен транспорт

Л юксембург въвежда безплатен обществен транспорт и така става първата в света страна, която предлага подобна услуга на цялата си територия, информира Франс прес, цитирана от БТА.

"Доволна съм, това е добра екологична мярка. Да не се налага да купуваш карта (25 евро) всеки месец улеснява живота", коментира Анна Бейрао на слизане от трамвай.

"Може би все повече хора ще се качат на градския транспорт. Лично аз ползвам само него и велосипеда си", изразява надежда Тиери, друг пътник.

"А, безплатно е, не знаех", радостно възкликва Доминик, който чака своя влак до Нанси на централната гара в Люксембург.

Автоматите за билети постепенно ще бъдат изтеглени, но на гарите ще останат пунктове за билети за международни пътувания и за първа класа за влака в Люксембург (единственото изключение от безплатните билети).

Тази събота е последният работен ден на гишето на централната гара. Служителите ще трябва да бъдат преквалифицирани. Те се безпокоят, че още не е ясно какво ще стане с тях.

Безплатният превоз, определян като важна социална мярка, ще спестява на 40 процента от домакинствата (т.е. тези, които използват обществения транспорт) средно по 100 евро годишно.

Мярката е част и от плана за мобилност, целящ да намали задръстванията в Люксембург, където преобладаващо превозно средство са автомобилите.

Министърът на устойчивото развитие и инфраструктурата Франсоа Бош, който е еколог, заяви пред АФП, че "наистина е необходимо системата да се промени". Той мечтае да превърне Люксембург в "лаборатория за мобилността на 21-ви век".

