Името Нур Алфала нашумя преди малко повече от година, когато медиите обявиха, че 22-годишното момиче излиза с музиканта Мик Джагър.

Според слуховете днес 75-годишният фронтмен на "Ролинг стоунс" се е срещал няколко пъти с Нур, докато групата била на турне в Париж в началото на октомври, 2017 г.

За Нур Алфала е известно, че е филмов продуцент.

За крехката си възраст тя вече има две продукции зад гърба си.

В последните дни името ѝ отново нашумя в медиите и отново заради популярен и доста по-възрастен мъж от нея.

Нур е била хваната в компанията на 88-годишният актьор Клинт Истууд.

Двамата са заснети заедно в автомобил в Лос Анджелис - филмовата звезда шофира, а младото момиче е на задната седалка.

Clint Eastwood, 88, Drives Around With Mick Jagger’s Former Flame Noor Alfallah, 23 pimp him up he did. Vocal mick. https://t.co/0jCLULaan5 — Jae.D. Elkins (@jae_d_elkins) 31 януари 2019 г.

Алфала отрича между двамата да има любовна връзка.

Пред британското издание "Дейли мейл" 23-годишната продуцентка коментира, че двамата са само приятели.

"Семействата ни се познават. Родителите ми също бяха там онази вечер, както и други приятели. Повярвайте ми, ние нямаме връзка", завява Нур.

Clint Eastwood, 88, spotted with Mick Jagger's ex Noor Alfallah, 23 https://t.co/NVjZFSKjnz via @DailyMailCeleb Clint, bring her to Columbia, Cal. — Slickeboy (@DavidKelley8) 30 януари 2019 г.

През последните седем години Клинт Истууд има връзка с 55-годишната Кристина Сандера. Преди това актьорът е бил женен два пъти и има седем деца.

Съвсем скоро ще може да гледаме прочутия актьор в новия му филм "Трафикантът".

Във видеото горе си припомнете любопитни факти за кариерата и живота на Клинт Истууд.

