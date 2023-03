"Ким Кардашиян на котешкия свят": Котаракът Гацек, който е сензация в интернет

Л юбителите на котки пътуват до полския град Шчечин, за да зърнат Гацек, пълничък черно-бял котарак, превърнал се в интернет сензация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Котаракът понякога лежи върху одеяло в малка дървена кутия с отворена предна част, направена от собственика му.

'Kim Kardashian of the cat world': Gacek draws tourists to Polish city https://t.co/PyPw2yGeBv pic.twitter.com/PhAJMjR5qK