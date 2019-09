К ейтлин Луск е любимото сопрано на легендарните Енио Мориконе и Хауърд Шор. Името ѝ е популярно в редица световни опери и концертни зали най-вече като част от спектакъла „Властелинът на пръстените Live in Concert”. На 16 ноември гласът ѝ ще ни пренесе обратно в Средната земя, през най-легендарните битки, които слагат край на един от най-успешните филми в историята на киното. Точно 4 години след като се насладихме на втория филм в зрелищен формат, в Арена Армеец ще бъде излъчена последната, феноменална част – „Завръщането на краля“ на огромен HD екран и с над 250 души хор и оркестър на сцена. Това ще е и вероятно заключителната среща на феновете с филма и тяхното прощаване с трилогията в такъв впечaтляващ формат.

„Музиката на Хауърд е толкова въздействаща, че хората просто се свързват с филма, стават част от него. А аз ще имам най-добрата гледка на 16 ноември – от центъра на Арена Армеец към публиката и всички емоции, които предстои да изживее“ – споделя Луск.

Кейтлин е само на 15, когато приема задачата да пее на елфически в ненадминатата фентъзи сага и важната ѝ роля я изстрелва на сцените на Радио Сити (Ню Йорк), Роял Албърт Хол (Лондон), Операта в Сидни. Талантът и дългогодишният ѝ опит сблъскват ненадминатия ѝ глас с някои от класиките на Дисни, Moon River, Titanic, а наскоро е солист в Gladiator Live с музиката на Ханс Цимер, с което се превръща в една от най-гъвкавите и всестранно развити солисти в бранша.

Друга важна фигура по време на шоуто ще бъде диригентът Давид Райц. Той дирижира проекти с оркестрите Норддойчер рундфунк - Хановер, Радиосимфоничния оркестър в Дъблин, Радиосимфоничния оркестър в Пилзен. Популярен е и в изпълненията си на филмова музика, сред която е „Карибски пирати“, „Хари Потър“, „Джеймс Бонд“, „Властелинът на пръстените“. На 16 ноември пред швейцарския маестро ще застане поредната нелека задача – тричасовият край на трилогията, в който музиката присъства

в повече от два часа и половина! „Като опера на Вагнер! Както казва Саруман – имаме работа за вършене“, споделя Райц за спектакъла в Арена Армеец.

Билетите за LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING IN CONCERT на 16 ноември в Арена Армеец са на цени от 70 до 120 лв. Ще ги намерите в OMV и мрежата на Eventim.

