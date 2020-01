Картина на Климт беше открита след 23-годишно търсене

„Портрет на една дама“ на Густав Климт изчезва от изложбена зала в Северна Италия преди 23 години. Предполага се, че е откраднат.

Местоположението на шедьовъра е една от най-големите мистерии досега – която се реши с откриване на тайна врата в стена на галерия в Италия.

През декември 2019, докато разчиства бръшляна, градинарят на Ричи Оди в Пиаченца, Италия, открива картина, скрита в найлонова торбичка в тайник на външната стена на галерията.

Експертите потвърдиха, че тази картина е отдавна изгубеният „Портрет на една дама” от Климт.

