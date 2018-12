Ако смятате, че няма как едновременно да опазите околната среда и реда и закона - грешите. Защото в Абу Даби са намерили да се погрижат за двете.

Нов полицейски патрул ще се грижи за сигурността на гражданите.

Полицаи с камили ще се придвижват из пустинята и градовете, за да бдят за спазването на законите.

Директорът на полицията на Абу Даби Мохамед ал-Румейси заяви, че освен осигуряването на безопасността тази стъпка има за цел да съхрани традициите в емирството.

„Полицаите са обучени, според най-високите стандарти, да изпълняват своя дълг за предотвратяване на престъпленията и да общуват с гражданите“, каза той.

Патрулите на камили ще могат да се срещнат не само в пустините, но и в градовете, добавя „Гълф Нюз“.

Ето и как изглежда новият отряд:

Ето още една снимка на полицейските камили:

Abu Dhabi Police has launched its very on camel patrol — named Hajana — in a bid to embrace Emirati heritage while also increasing security and safety in the emirate.https://t.co/q1Bl3sTVoO pic.twitter.com/vEgYd7OT83