Какво убива Пандо - най-голямото и най-старо същество в света

П андо е древно дърво от трепетлика (Populus tremuloides) с 47 000 генетично идентични стъбла, или стволове, свързани с огромна подземна коренова система. Всяко стъбло е клонинг на съседното и произхожда от едно-единствено семе, което е започнало да расте преди 80 000 години по време на последния ледников период.

Пандо - на латински „разпростирам се“ - е най-голямото известно дърво на Земята и най-тежкият жив организъм в историята. Колонията се равнява на 40 сини кита или три пъти повече от най-голямото едностъблено дърво в света - калифорнийската гигантска секвоя „Генерал Шърман“ (Sequoiadendron giganteum).

През 70-те години на миналия век изследователите разбират, че Пандо е един организъм, а оттогава генетиците потвърждават, че това, което за нетренираното око изглежда като гора, всъщност е един огромен клонинг, според Горската служба на САЩ. Неотдавнашен ДНК анализ на стотици проби от дървета показва, че Пандо е на възраст между 16 000 и 80 000 години, което го прави един от най-старите живи организми в света - въпреки че това изследване, което е публикувано на 24 октомври 2024 г. в базата данни за предпечати bioRxiv, все още не е рецензирано.

Според Горската служба някои от стъблата на Пандо са на повече от 130 години, а растението би трябвало непрекъснато да възстановява частите от себе си, които изсъхват и умират. Но през последните години случаят не е такъв.

Пандо се размножава безполово, създавайки клонинги на себе си, а не смесвайки своята ДНК с тази на други дървета. Кореновата система произвежда генетично идентични издънки, които растат нагоре, запълват празнините между стъблата и поддържат растението живо в продължение на хиляди години. Но според проучване от 2018 г., въздушни снимки на Пандо, направени за период от 72 години, показват явни признаци на упадък, включително по-големи празнини в короната и остаряващи стъбла, които не се заменят с по-млади.

