Какво се е случило в историята на 23 февруари

Н а 23 февруари 1893 г. Рудолф Дизел получава германски патент за създадения от него двигател (наречен на неговото име дизелов). Дизеловият двигател е бутален двигател с вътрешно горене, работещ с дизелово гориво. Макар да са съществували идеи за построяването на подобен двигател и от други автори, само Дизел е успял да прозре високата ефективност на топлинния процес при самозапалване при висока компресия на въздуха в цилиндъра.

Fun Fact! Rudolf Diesel was a German mechanical engineer who is known for inventing the diesel engine. But before his successful invention, he actually tried (unsuccessfully) to build a steam engine with ammonia vapor. pic.twitter.com/bMGxysijs5

След неуспеха с въглищния прах, през 1897 г., след дълги опити и многобройни неудачи, Дизел създава един експериментален масивен двигател работещ с течни горива. При тегло 5 тона, мощност 20 конски сили и 172 оборота в минута, двигателят е доказал по-висок КПД от съществуващите по това време двигатели. Освен работа с по-тежки течни горива, по-късно се възприема идеята за използване на растително (фъстъчено) масло като гориво.

Китай окупира Тибет

На тази дата през 1910 г. китайските войски окупират Тибет. В различни периоди от историята Тибет е независима държава, част от Монголската империя или васална област на Китай. От 1950 г. е присъединена към КНР заедно с още няколко провинции. Традиционните граници на Тибет обхващат историческите области У Цанг, Кам и Амдо, а Тибетският автономен регион (ТАР) заема по-малко от половината от историческите земи на областта. Населението на ТАР съставлява едва трета от населението на Тибет. Столица и най-голям град на Тибет е Лхаса.

On 16 February 2025, Torgya offering took place at Gyuto Monastery in Dharamshala. This ritual, traditionally observed on the 19th day of the final month of the Tibetan lunar calendar, aims to ward off negative energies and misfortune, marking the arrival of the Tibetan New Year. pic.twitter.com/au0vWoJXPA