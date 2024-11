Какво предизвика голямата овча паника през 1888 г.?

Н а 3 ноември 1888 г. вечерта e започнала като всяка друга в Южна Англия. Селскостопанските животни са били прибрани в кошарите и заключени зад портите на пасищата. Около 8 вечерта обаче хората в Оксфордшър чуват неочаквани шумове — мощен тропот пред домовете си.

Онези, които поглеждат навън, за да разберат причината за този какофоничен звук, стават свидетели на едно от най-загадъчните събития в историята: Голямата овча паника от 1888 г.

В тази нощ десетки хиляди овце внезапно изпадат в истерия и хукват панически, разбивайки огради и прегради. На сутринта фермерите откриват, че животните им са разпръснати на километри от местата, където са ги оставили.

Местен фермер описва събитието в научно списание, подчертавайки неговия мащаб. Той посочва, че инцидентът е засегнал огромна площ от над 500 квадратни километра и че подобна паника е обхванала почти всички стада в района.

