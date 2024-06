Какво е топлинен купол, причинил адските жеги в САЩ?

В ероятно знаете, че през много страни в света, включително и България, преминава екстремна гореща вълна, като температурите са ужасно високи.

Причината за екстремните жеги в САЩ е специфично метеорологично явление.

Тази седмица там се очаква температурите да се повишат над 32,2 °C в югоизточната част на страната, в Средния юг и в централните/южните равнини, като в някои части може да надхвърлят 37,8 °C. Понастоящем повече от 57 милиона души са под активни препоръки, наблюдения и предупреждения за екстремни горещини на Националната метеорологична служба (NWS).

И според експертите изглежда, че парещите температури ще продължат.

"Това вероятно означава, че ще наблюдаваме периодични периоди на прекомерни горещини в голяма част от страната и през юли. Няма да е продължително на нито едно място, но цялостната картина ще продължи да благоприятства тези температури над нормата", казва метеорологът от NWS Марк Ченар.

Какво представлява топлинният купол?

Зад тази гореща вълна стои метеорологично явление, известно като топлинен купол. Това е система с високо налягане, която се е разположила над САЩ, задържа много топъл въздух и не позволява навлизането на хладен морски въздух, подобно на бълбукаща тенджера с капак. Високото налягане също така изтласква топлия въздух надолу към земята и го нагрява допълнително, като го компресира.

Какво причинява топлинния купол?

Според Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) топлинните куполи е най-вероятно да се образуват в Северна Америка през годините на Ла Ниня - през 2024 г. се очаква завръщането на Ла Ниня, вероятно още през юли - когато водите са хладни в източната част на Тихия океан и топли в западната част на Тихия океан през предходната зима. Тази температурна разлика създава ветрове, които изтласкват горещия въздух на изток към Северна Америка. В крайна сметка топлият въздух попада в капана на струйното течение - въздушно течение, което се движи обратно на часовниковата стрелка около Земята - и се изтласква над сушата в северозападната част на Тихия океан.

Mexico has been experiencing a severe heatwave due to a massive heat dome affecting the country for weeks. Now this system has extended northwards into the southern US, causing extreme temperatures across a large region.

