Каква е разликата между океан и море?

И ма един въпрос, който е минавал през ума на много хора, докато са се разхождали на плажа: в морето ли съм или в океана? Да кажеш, че си потопил пръстите си в океана, със сигурност звучи по-впечатляващо, но има ли всъщност разлика между двете?

Преди да се потопим в нея, е важно да знаем, че определенията за океани и морета не са най-строгите - има много възможности за тълкуване, обобщения и изключения, особено когато става въпрос за морета.

Ако трябва да бъдем наистина свободни в определенията, океаните и моретата така или иначе са само един огромен воден басейн, известен като Световен океан. Но поради множество причини, било то културни, географски или научни, тази вода е била разчленена и категоризирана.

Какво представлява океанът?

Когато се говори за океан, обикновено се има предвид голямото солено водно тяло, което покрива почти три четвърти от повърхността на планетата, докато всеки от регионите, на които океанографите са го разделили, може да се счита за океан.

Исторически съществуват четири официално признати океана - Атлантическият, Тихият, Индийският и Северният ледовит, чиито граници се определят предимно от континентите, които заобикалят. След това, след години на дебати, се появява пети: Южният океан, окончателно признат от Националното географско дружество през 2021 г.

Това, което прави този океан различен от останалите четири, е, че вместо от континентите, той се определя от невидим пръстен: Антарктическото циркумполярно течение, което обгръща Антарктида.

Какво представлява морето?

Ако наричате морето океан, не е задължително да грешите - моретата все още могат да се считат за част от океана. Това, което обикновено ги определя, обаче, е, че те са много по-малки от океана, намират се там, където се срещат сушата и океанът, и обикновено са поне частично оградени от суша.

...или са?

Предупредихме ви, че ще има изключения, а когато става въпрос за морета, Саргасово море показва, че ограждането със суша не е точно твърдо и категорично правило.

Why the Atlantic and Pacific Oceans Don’t Mix?

Important difference between the two oceans’ water is the strength of molecules’ connection, or surface tensile strength. The two oceans have a totally different surface tensile strength, and it also doesn’t let them mix.#Tiredearth pic.twitter.com/giAcRXFAkk