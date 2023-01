Как САЩ купи Луизиана от Франция за 15 млн. долара

П окупката на Луизиана включва закупуването на 530 000 000 акра от територията на Северна Америка, която САЩ купува от Франция през 1803 г. за 15 милиона долара.

С разширяването на Съединените щати из Апалачите реката Мисисипи започва да се превръща във все по-важен транспортен канал за продукцията в Американския Запад (който през този период е земята межуд Апалачите и Мисисипи).

От 1762 г. Испания притежава територията на Луизиана, което включва 828 000 квадратни мили земя.

Тази територия включва частичните или целите площи на 15 от съвременните щати в САЩ между реката Мисисипи и Скалистите планини.

