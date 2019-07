Д ев Туду Сакал не е мил косата си в продължение на 40 години, след като Бог му се явил насън и му дал тази заръка - нито да се къпе, нито да се подстригва, пише в. "Метро".

63-годишният индиец с гордост показва сплъстената си като овча вълна грива с дължина 180 сантиметра.

Той я увива около главата си и я носи като тюрбан.

Неговите съседи в гр. Мунгер в щата Бихар го наричат Махатма Джи. Прическата му е оплетена като дебело корабно въже.

Съпругата на Дев Туду Рупия няма нищо против немитата от десетилетия коса на половинката си, която в разпуснато състояние се влачи по пода.

Indian man hasn't washed his six-foot dreadlocks in 40 years - and call them a 'blessing from God'.

Sakal Dev Tuddu, 63, from Bihar state, says his hair spontaneously wove itself together one night as he slept pic.twitter.com/TRHj6h4ml2