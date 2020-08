Как Алиша Кийс изневери на принципите си

А лиша Кийс изневери на принципите си! През 2016 г. певицата се отказа от грима и заяви, че това е едно от най-разумните й решения, защото така преодолява натиска, упражняван върху известните жени.

Същата година тя пусна и парчето "Girl Can't Be Herself", в което се пее:

"Сутрин, в минутата, в която се събудя, започвам да мисля как да не искам да слагам целия този грим. Кой казва, че трябва да прикривам това, от което съм направена. Може би целия този грим прикрива коя съм всъщност."

Четири години по-късно Алиша Кийс обяви, че ще направи колаборация с известна марка за козметика. Все още не е ясно какви зад какви продукти ще застане Кийс, но от нейно съобщение в Туитър става ясно, че козметиката няма да бъде тествана върху животни.

The Grammy winner is teaming up with E.L.F. for a cruelty-free collection. https://t.co/6OHx02WrKP — Allure (@Allure_magazine) August 5, 2020

Решението на певицата предизвика вълна от негативни коментари. Известният влогър Джеймс Чарлз написа:

„Според мен хората, които не използват грим, не трябва да пускат собствена линия козметика“.

Друг потребител на социалните мрежи коментира:

„Толкова години тя разказваше, че повече няма да я видим с грим. Мога само да кажа, че тя не държи на принципите си“.

Ще видим ли отново Алиша Кийс с грим и какъв е коментара й за реакциите на потребителите в социалните мрежи, предстои да видим.