Маришка Харгитай призна, че е била изнасилена от приятел, когато е била на 30

М аришка Харгитай разкри, че е била изнасилена от свой приятел, когато е била на 30 години.

„Изобщо не беше сексуално. Беше господство и контрол. Превъзходен контрол“, разказа тя за списание People.

„Той беше приятел. В този момент той не беше.”

Звездата от „Закон и ред“, която описва ужаса, който е изпитала, си спомня как е опитвала „всички начини“, които е знаела, за да се „измъкне“, но не е успяла да избяга, когато той я е хванал за ръцете и я е държал здраво.

„Не исках да ескалира до насилие. Сега знам, че вече беше сексуално насилие, но се страхувах, че той ще стане физически насилник“, пише тя.

„Минах в режим на замразяване, обичайна реакция на травма, когато няма опция за бягство. Излязох от тялото си."

59-годишната Харгитей признава, че е омаловажила нападението и се е опитала да го прогони в съзнанието си, за да може да „преживее“ травмата.

„Сега почитам тази част: направих каквото трябваше, за да оцелея“, споделя тя.

Звездата от "Лейк Плесид" основа своята фондация Joyful Heart , за да помага на жертвите на сексуално насилие, домашно насилие и злоупотреба с деца, но сега тя казва, че това ѝ е помогнало да свърши работата, от която се нуждае, за да се примири с това, което ѝ се случи.

