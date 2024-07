Измамник симулира инфаркт в 20 ресторанта, за да не плати сметката

И змамник симулира инфаркт, за да избегне плащането на сметката си в няколко заведения.

Мъжът, известен като Аидас Дж.., литовец, който живее в Испания, измамил 20 ресторанта в град Аликанте, преди да бъде вкаран в затвора.

След като приключвал с храната и питиета си за суми под 100 евро, той е падал на пода и се е хващал за гърдите в престорена агония.

"Беше много театрално, той се преструваше на припаднал и се свличаше на пода" - разказва управителят на El Buen Comer, едно от заведенията, които Аидас е измамил.

Аидас дори поискал медицинска помощ за фалшивите си сърдечни проблеми и това било установено едва когато разиграл сценката си два пъти в El Buen Comer.

A con man living in Spain has been arrested for faking heart attacks on 20 different occasions to get out of paying for his meals at various restaurants.



The 50-year-old man, a Lithuanian national identified as Aidas J., lives in the southeastern port city of Alicante and has… pic.twitter.com/3QI144AGpm