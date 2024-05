Измама за милиони - да купиш звезда, а да се окаже близнак

Н а този свят има невероятни неща. И често се допускат и невероятни грешки. Но ако информацията на испанското издание Marca се потвърди, то вероятно ще имаме и една от най-невероятните истории не само в сферата на футбола, но и въобще.

А тя е следната - през зимата клубът от северната ни съседка Динамо (Букурещ) привлече възпитаника на школата на Барселона Едгар Ие като свободен агент. Шефовете на отбора бяха в луда радост, взели са изключително опитен централен защитник, футболист с доказани качества, звезда, която ще помогне на тима да запази мястото си в първенството.

В края на сезона обаче равносметката е, че Динамо ще играе бараж за оставане в елита, а амбициите бяха направени на пух и прах. И покрай всичко това, избухна и големият скандал - местен журналист разкри, че в клуба са допуснали огромна грешка и вместо Едгар Ие, всъщност в тима е играл.. братът му близнак Еделино.

🚨🇷🇴 Crazy news coming from Romanian football...



Dinamo Bucuresti are investigating whether defender Edgar Ié made his twin brother Edelino play in his place for around 5 games this season, reports @marca. pic.twitter.com/35BAFxAnj9