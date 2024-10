Хванах „най-голямата златна рибка в света“: Разказът на рибаря

С печелих първата си златна рибка на панаир. Бях млад и не мога да си спомня какво трябваше да направя, за да го спечеля или как я нарекох, но прекарах часове, гледайки го как плува около малкия аквариум в стаята ми. Оттогава се запалих по рибата.

Когато навърших осем години, баща ми ме водеше на риболов на плувка в канала близо до мястото, където живеехме в Банбъри, Оксфордшир. Изпадах в екстаз, ако хвана нещо; Тичах в кръг от вълнение и правех снимки с моя фотоапарат Polaroid.

Започнах да ловя риба в езера и през 1994 г., когато бях на 14, хванах шаран от 17kg. Харесвах адреналина от хващането на голяма риба и прекарах години в изучаване на най-добрите тежести, пръчки и стръв.

Сега работя като мазач в Бракли, Нортхемптъншър, и намирам, че риболовът е чудесен начин да релаксирам от физически трудна работа. Опитвам се да ходя в чужбина на риболовни пътувания няколко пъти в годината с приятели. Шаранът като цяло е много по-голям на континента.

Тази пролет резервирах пътуване до място за риболов в района на Шампан във Франция. Има списък с рибите във всяко езеро, така че можете да създадете „списък с желания“. Нямаш истински контрол върху това, което хващаш, но аз преследвах Моркова (The Carrot). С тегло над 27 кг, тя е чудовище от риба и рядко се хваща. Тя всъщност е шаран, но яркооранжевият й външен вид й носи прозвището „най-голямата златна рибка в света“.

