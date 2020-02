Храната е по-вкусна, когато ядем с ръце, но... може да има последстивия

Х раната е по-вкусна, когато ядем с ръце. Но... това може да ни накара да консумираме повече от нея, предупреждават специалистите.

Контактът с ръцете засилва сензорното възприятие на мозъка още преди храната да попадне в устата, отбелязва "Дейли мейл". Това обаче се отнася само за хора, които обикновено се ограничават в яденето. Ако не правят това, храната не им е по-вкусна, когато я докосват с ръце.

Университетът "Стивънс" в Ню Йорк е доказал това в хода на експерименти. Половината от участниците са приемали храната с коктейлни пръчици, а останалите са я консумирали с пръсти.

Ефектът е интересен.

Двете групи се оказва, че не обработват информацията по един и същи начин. А при хората, които редовно контролират приема на храна, докосването с пръсти засилва сензорната реакция и така храната става по-желана и по-харесвана", казва ръководителката на проучването – българката доц. Адриана Маджаров.

