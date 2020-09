Григор Димитров стартира със сладка победа на Ролан Гарос

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров започна с победа участието си на Откритото първенство на Франция. Първата ни ракета победи представителя на домакините Грегоар Барер с 3:0 сета - 6:3, 6:2, 6:2, предаде Gong.bg.

В първия гейм на първия сет Димитров тръгна трудно и допусна изоставане от 0:30, последва и двойна грешка за хасковлията, а резултатът стана 15:40. Първият брейкбол беше спасен, но при вторият Барер доминира и поведе с пробив.

Димитров: Най-трудното с коронавируса е неяснотата

🇧🇬 @GrigorDimitrov continues his solid clay-court form!



He picks up career victory No. 🔟 at #RolandGarros. pic.twitter.com/g7N6zm7rn9