Героят на САЩ, който сам плени и уби над 150 германци

П одвигът на Алвин Йорк едва ли има аналог в световната история. Вероятно само холивудските филми се приближават до неговия героизъм в битката за Муз - Аргон през Първата световна война.

Това е първото голямо сражение, в което участва наскоро присъединилата се към силите на Антантата Първа американска армия, командвана от генерал Джон Дж. Пършинг.

Германците са изградили добре укрепена защитна линия по възвишенията и горите край долината Аргон и по река Муз.

Преди офанзивата Алвин Йорк е обикновен ковач от Къмбърланд Хил, Тенеси, призован в армията, въпреки нежеланието му и опитите да откаже военна служба по религиозни причини, тъй като според християнството, убийството е грях. Сам признава, че никога не е искал да наранява други хора.

Въпреки това е зачислен в 82-ра пехотна дивизия и прехвърлен във Франция в навечерието на атаката срещу линията Муз - Аргон през 1918 г.

Началото на офанзивата е устремно за американските войници, много от които влизат в бойни действия за първи път. Въпреки това те разполагат с голямо превъзходство като численост и артилерия. Само в първия ден на сраженията изстрелват повече снаряди, отколкото през цялата гражданска война в САЩ.

На 1 октомври обаче германците спират напълно настъплението на армията на Пършинг. Линията на Муз - Аргон изглежда непробиваема.

На 8 октомври патрулната част на ефрейтор Алвин Йорк, в която има още 17 души, получава нареждане да атакува и унищожи германска картечница. Много бързо американската атака се разпада.

Частта на Алвин Йорк се озовава откъсната зад вражеските линии, изгубила половината си хора и под постоянен обстрел от германците.

„Германците ни сгащиха и то доста хитро. Просто ни избиваха. Техните картечници бяха горе на височините над нас, добре прикрити и не можехме да кажем със сигурност откъде идва ужасяващият огън. Направо ни разстрелваха. Нашите момчета просто падаха като окосени стръкове трева. Атаката ни се разпадна”, разказва Алвин Йорк по-късно.

Тогава той прави нещо, което може да бъде определено само като акт на безпрецедентен героизъм. Казва на близките си другари да се прикрият. Скача и съвсем сам атакува германските позиции, стреляйки бързо и със смъртоносна точност по вражеските картечари.

Бягайки буквално под дъжд от куршуми, като по чудо оставайки незасегнат, Алвин Йорк убива 25 германски войници.

Лейтенантът от германската имперска армия Пол Юрген Волмер, командващ Първи батальон на 120-и резервен пехотен полк, изпразва пистолета си, опитвайки се да убие тичащия към него Йорк. След като не успява да спре атаката на американеца и вижда загиващите си войници Волмер сваля оръжието и на английски казва на Йорк, че се предава с остатъка от частта си.

По пътя обратно Алвин Йорк вдига другарите си, залегнали в тревата под възвишението с унищожената германска картечна позиция. Вървейки към американските линии той продължава да пленява германци, държейки се сякаш зад себе си има цяла армия. За това разказват по-късно част от оцелелите от неговия патрул седем войници.

След завръщането в частта си Йорк докладва на своя командир, бригаден генерал Джулиан Робърт Линдзи, който отбелязва: „Е, Йорк, чувам, че сте пленили цялата германска армия”. На което, Алвин Йорк отговоря: „Не, сър. Хванах само 132”.

On this day in 1918, Corporal (later Sergeant) Alvin C. York’s Medal of Honor battlefield action takes place. Alvin York was a member of Company G, 2nd Battalion, 328th Infantry Regiment, 82nd Division, who bravely charged German fighting positions near Chatel-Chehery, France. pic.twitter.com/S3RPjpZc6M

Йорк е повишен в чин сержант и месеци по-късно след като невероятният му подвиг става световна сензация, получава Почетния медал на Конгреса и подобни отличия от Франция и редица други съюзнически страни. Награден е близо 50 пъти.

След войната Алвин Йорк се завръща в Тенеси, където живее във ферма, дарена му щатските власти и помага за създаването на индустриален институт и училище за обучение на местните младежи. Автобиографията му: „Сержант Йорк, неговата собствена житейска история и военен дневник” е издадена през 1928 г.

През 30-те години Алвин Йорк критикува публично участието на САЩ в Първата световна война:

„Не виждам да сме направили нещо добро. Сега има толкова много проблеми, колкото и когато бяхме там. Мисля, че лозунгът „Война за прекратяване на войната”, е погрешен”.

Алвин Йорк умира в Тенеси на 2 септември 1964 г. на 76-годишна възраст.

October 8, 1918 Cpl. Alvin C. York killed over 20 German soldiers and captured 132 Germans in the Argonne Forest. York was immediately promoted to sergeant and awarded the Distinguished Service Cross; an investigation resulted in the upgrading of the award to the #MedalofHonor. pic.twitter.com/Qjo66lklyX