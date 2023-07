Френска филмова звезда обвинена в сексуално насилие

З вездата от френския филм "Той и тя" Николас Бедос беше обвинен по четири обвинения в сексуално насилие и тормоз, съобщи Mediapart.

Първото дело е заведено от жена, предпочела да остане анонимна. Предполагаемата жертва заявила, че в началото на юни Бедос в нетрезво състояние я изнасилил.

Инцидентът предизвика обществен отзвук, а още три жени признаха, че са били подложени на сексуално насилие от актьора. Освен това една от тях заявила, че към момента на предполагаемото престъпление е била непълнолетна. Според друга жена тя е била изнасилена още през 1999 г. Но обвиненията ѝ няма да бъдат разгледани в съда поради изтичане на 20-годишен давностен срок от момента на събитието, според законите на Франция.

French Actor-Director Nicolas Bedos Being Investigated on Rape, Sexual Assault Charges Following Three Complaints https://t.co/sGo85wApSF