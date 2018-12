#ParalelEvrenSavaşBarış 📷 . . . #güneşinbatışı #günbatımı #sunset #citywar #bomb #Serenity #NOserenity #savaş #war #art #collageartist #collage #collageart #ParalelEvrenSavaşBariş

A post shared by ugurgallen (@ugurgallen) on Nov 29, 2018 at 5:36am PST