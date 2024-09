Джордж Лукас отдаде почит на починалия Джеймс Ърл Джоунс

Д жордж Лукас отдаде почит на покойния Джеймс Ърл Джоунс, съобщи ДПА. Създателят на "Междузвездни войни" нарече в свое изявление Джоунс 'невероятен актьор".

Почина актьорът Джеймс Ърл Джоунс, озвучил Дарт Вейдър в "Междузвездни войни"

"Половин век той беше гласът на Дарт Вейдър, но ние знаехме тайната - че той беше прекрасен човек", каза Лукас. По думите му Джоунс е придавал дълбочина, искреност и смисъл на всичките си роли. "Джеймс ще липсва на всички ни - приятели и фенове", се казва още в изявлението на Лукас.

