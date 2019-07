Т ова, за което се смята, че е датиращ отпреди 3400 години дворец, известен като Кемуме, е бил открит в пресъхнал резервоар в иракския район Кюрдистан на брега на река Тигър.

Откриването е станало възможно поради сушата, с която регионът се е сблъскал през сухия сезон в страната, което доведе до сериозен спад на нивото на водата в резервоара.

A 3,400-year-old palace has emerged from a reservoir in the Kurdistan region of Iraq after water levels dropped due to drought. https://t.co/JsgbH2Z37j — CNN (@CNN) 2 юли 2019 г.

Достатъчно ниски нива позволили на екипа от кюрдско-германски изследователи да забележат древния дворец отгоре, което довело до по-нататъшни разкопки около изчерпания резервоар, за да получат по-дълбоко разбиране за империята и цивилизациите, които населявали Ирак през на древността.

An ancient palace has emerged from a reservoir in the Kurdistan region of Iraq as a result of receding waters due to a severe drought.



Read more about this here: https://t.co/OTjMiZsWlu pic.twitter.com/5JJKts80Jp — Sky News (@SkyNews) 29 юни 2019 г.

Смята се, че дворецът е принадлежал на членовете на империята на Митани, съобщи Си Ен Ен и БГНЕС в информация по случая. Империята на Митани, според изследователите, е една от най-малко известните империи в древния Ирак. Изследователите нямат много познания за тази древна империя, находката притежава определено значение в региона с дълбока културна история.

"Находката е едно от най-важните археологически открития в региона през последните десетилетия", заяви кюрдският археолог Хасан Ахмед Касим в съобщение за пресата.

Drought exposes ancient palace hidden in Iraq reservoir https://t.co/6zGRfftc6D pic.twitter.com/lIk8zbEf8C — CTV News (@CTVNews) 29 юни 2019 г.

Ancient palace revealed after drought drains water from Iraq reservoir "The Bronze Age site in Kurdistan, dating to a time when the Mitanni Empire held sway over a swathe of the Middle East, has been excavated for the first time https://t.co/FLWEqD5y1R pic.twitter.com/IhCZXlAP2a — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 28 юни 2019 г.

Keмуме се намира на петдесетина метра от река Тигър, разположен на "издигната тераса" с изглед към реката. Структурата, според Ивана Пуджиз, изследовател от Института за древни близкоизточни изследвания на Университета в Тюбинген, е направена от кал и тухли със стени с дебелина и височина около два метра, някои от които са открити с все още запазени стенописи.

"Откриването на стенописи в Кемуме е археологическа сензация", каза Пуджиз в съобщение за пресата.

Снимката е илюстративна.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.