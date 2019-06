М есо, риба, пшеница, зехтин и вино.

Всички тези продукти са били част от хранителния режим на рибарите и служителите на пристанището в Древен Рим.

Трапеза, подобна на всяко едно пиршество, организирано от богатите и знатни граждани в империята.

Причината, поради която това се променя и превръща трапезата на тези хора в по-постна, такава, в която липсва разнообразие от продукти, са политическите сътресения и превземането на Рим от вандалските племена през 455г. сл.Хр.

