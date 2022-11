COVID-19 : ЕК даде разрешение за седма ваксина

Е вропейската комисия съобщи, че издава разрешение за достъп до пазара в ЕС на ваксината против COVID на френския производител "Санофи" и британската лаборатория ДжиЕсК, пише БТА. Това е седмият одобрен препарат за защита от заболяването, уточнява комисията.

#InTodaysOJ : The #COVID19vaccine VidPrevtyn® Beta developed by Sanofi Pasteur has been approved by the #EuropeanUnion



