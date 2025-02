Британски професор с пробив за рака, убил майка му

П рофесор Пол Уоркман е на 37 години и вече е утвърден като медицински изследовател, когато майка му, Ена, умира от рядък рак на костите, известен като хордома. Около един на милион души са засегнати от заболяването, което е нелечимо.

„Беше крайно разочароващо. Преди тридесет и шест години не можехме да направим много за лечението на хордома. Имаше малко разбиране за болестта и нямаше лекарства, които да помогнат на майка ми“, каза Уоркман, който по-късно стана ръководител на Центъра за откриване на лекарства за рак и след това главен изпълнителен директор на Института за изследване на рака в Лондон.

Това мрачно състояние на нещата обаче може скоро да се промени. Уоркман и колегите му, работещи като част от международно сътрудничество, наскоро откриха ключов протеин, известен като брахиурия, който осъзнаха, че е от решаващо значение за оцеляването на раковите клетки на хордома в тялото на пациента.

Откритието предизвика голямо вълнение сред изследователите, защото предложи начин за атака на хордома: блокиране на протеиновата брахиурия и това ще увреди раковите клетки, чийто растеж насърчава. Всичко, което беше необходимо, беше лекарство, което може ефективно да атакува протеина.

Проблемът беше сложният състав на брахиурия, който се смяташе за устойчив на лекарства. Въпреки това, в статия, публикувана в Nature Communications миналата седмица , Уоркман – с колеги от Оксфорд и Северна Каролина – разкри, че след изучаване на брахиурия в ненадминати детайли, те са посочили няколко места на нейната повърхност, които могат да бъдат използвани като мишени за специално проектирани лекарства.

