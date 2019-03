Н а 14 март 1983г. се сформира една от най-обичаните рок групи на всички времена – „Бон Джоуви”.

Групата навършва 36 години днес, а само преди няколко дни се разбра, че „Бон Джоуви” записват нов студиен албум.

Джон Бон Джоуви пее любовна песен на китайски

Това ще е първият албум на бандата от 2016г. насам, когато издадоха This House Is Not For Sale. Все още няма новини около премиерата на новите парчета на групата.

По случай рождения ден на „Бон Джоуви” прочетете няколко интересни факта за групата и нейния фронтмен – Джон Бон Джоуви:

Джон Бон Джоуви неведнъж е споделял пред медиите, че е кръвен роднина на великия певец Франк Синатра.

„Бон Джоуви” са достигали върховете на американските музикални класации с общо 27 сингли, но във Великобритания не са успявали с нито един.

Любимият филм на фронтмена на групата е „Кръстникът”.

„Бон Джоуви” е последната група, която прави концерт на стария стадион „Уембли” в Лондон.

Джон Бон Джоуви всъщност е собственик на групата и е работодател на останалите музиканти в нея.

През 1996г. вокалистът на групата е включен в класацията на „50-те най-красиви хора на планетата”.

Бащата на Джон Бон Джоуви е със словашки и италиански корени, а произходът на майка му също е смесен – немски и руски.

За разлика от много рок групи, чиято звезда залезе отдавна, „Бон Джоуви” продължават да радват феновете си с турнета и нови албуми.

Най-големите музикални турнета за 2013г.

Китаристът на "Бон Джоуви" напусна групата

Турнето им Because we can от 2013г. се превръна в най-успешното турне за годината с общо 102 концерта и приходи, възлизащи на 259,5 млн.долара.

Новият студиен албум, който се записва в момента, ще е 15-ти в историята на групата.

