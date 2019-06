П евицата и актриса Бела Торн стана жертва на хакери.

След като хакерите влизат в телефона на бившата звезда на „Дисни” и изземват от там нейни голи снимки, започва изнудване за пари. В противен случай снимките ще бъдат публикувани в интернет.

Съвсем неочаквано актрисата публикува комуникацията с хакерите заедно с голите снимки, открадни от нейния телефон, като разказа за преживяното.

Бела получи огромна подкрепа и от своя партньор – Бенджамин Масколо, който публикува емоционално обръщение в Туитър.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51