"Аз съм на 70 години и се ожених за 28-годишна“: Историята на Дейвид и филипинката Джаки

Д окато някои казват, че любовта не познава граници, други твърдят, че 42-годишната разлика във възрастта на този съюз е доказателство за измама. Когато 70-годишният Дейвид Епщайн от Оукланд, Калифорния, се запознава с 28-годишната Джаки, докато е на почивка във Филипините, възрастта наистина се превръща само в число.

Двойката настоява, че е щастливо женена, въпреки множеството негативни коментари, които поставят под въпрос мотивите за връзката им. Недоброжелателите наричат жената "златотърсачка", която просто се е борила за зелена карта.

Двойката има съвместен акаунт в TikTok, @dave_jackie2818, където е събрала малко под 50 000 последователи - и е известна с това, че споделя много нежни моменти с феновете си. Във видеоклиповете им има сцени на домашно блаженство, в които Джаки подстригва съпруга си, кадри, на които Дейвид се грижи за младата си съпруга на болничното ѝ легло и снимки на щастливата двойка, позираща пред туристически обекти.

В един от клиповете, който привлече особено внимание, Джаки е седнала в скута на Дейвид и го щипе по лицето, а видеото е озаглавено: "Благословена съм". На други видеоклипове пък се вижда как двамата танцуват заедно.

Влюбените обаче често са принудени да защитават брака си от негативните коментари. Един от феновете коментира: "Това е един от най-популярните случаи в света: "Трябваше да отидеш в залата за бинго и да си избереш някоя хубава старица", а друг спекулира, че Джаки е готова на "всичко заради зелената карта".

Джаки заяви пред канала в YouTube Love Don't Judge: "Толкова много хора го наричат моя захарен татко, казват, че съм търсачка на зелена карта, златотърсачка. Но всъщност не съм засегната, защото това не е вярно. Познавам себе си, знам, че не съм златотърсачка".

Но за щастие на Джаки, семейството и приятелите ѝ са били склонни на съюза: "Семейството ми много ме подкрепя, както и приятелите ми. Няма да съжалявам, че се омъжих за Дейв, защото той е наистина приятен човек. Той ме обича, уважава ме, той е най-добрият."

Дейвид, се запознава с Джаки на уебсайт за запознанства, където членовете активно търсят "да се запознаят с филипински и азиатски жени" онлайн. Оказва се, че двамата са си писали и Дейвид задава важния въпрос на жената, която е с 42 години по-млада от него, само след шест месеца.

Дейвид каза: "Запознахме се, когато бях във Филипините. Използвах сайт за запознанства. Един ден видях нейния профил - на практика скочих от стола си. Бях толкова впечатлен от това, което видях."

Относно сватбата им Джаки каза: "Сватбата ни беше забавна. Беше най-хубавият ден в живота ми. Родителите ми и братята и сестрите ми не можаха да дойдат тук."

I'm 70 and married a woman 42 years younger - trolls say I should have found someone in the bingo hall https://t.co/Ltc9QWDEFV pic.twitter.com/AZqcywqoW5