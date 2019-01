Новозеландският певец, автор на песни и продуцент, добил голяма популярност в Европа преди всичко като солов артист, идва за първи път у нас по покана на Reel Feel и Sofia Live Club. Пленителният му богат инструментален инди поп, отличаващ се с плътни замечтани вокали и изпипан аранжимент, отвеждащ в други светове, бързо спечели симпатиите на меломаните и насочи вниманието към хипнотичните му парчета. Част от летните дати от турнето вече са разпродадени, а за радост на българската публика София се включва в програмата с концерт на 8 май.

Големият пробив на Jonathan Bree идва като следствие на третия му самостоятелен албум Sleepwalking, част от който е песента You’re So Cool, превърнала се в истинска сензация. Авангардното парче грабна вниманието на публиката и за кратко време събра милиони гледания в YouTube с характерното си звучене и странната визия, напомняща 60-арска банда, носеща маски от ликра. Оригиналното черно-бяло видео в мистичен ретро стил е режисирано от самия Bree, а Time Out Magazine New York заслужено го отличи с първо място в класацията си през 2017 година.

В работата си Jonathan Bree доказва силна пристрастеност към поп и псайхеделик звученето от 60-те и 70-те, стреми се към богатството на пластове в аранжимента, като използва акустични инструменти и рядко прибягва до студийни ефекти. Негови идоли в подхода към писането и записването на музика са Brian Wilson от The Beach Boys и Sir George Martin, известен още като “шестият от The Beatles” заради огромния му принос в продукцията на групата. Техническите ограничения, характерни за студийните записи от това време, служат като вдъхновение и предизвикателство за експериментите на Bree, а резултатът е повече от интересен.

Jonathan пише първата си песен още като 9-годишен, на 12 вече свири на барабани и записва с The Plaster Saints. През 1998 заедно с Heather Mansfield основава The Brunettes, с които издава 4 албума и 4 EP-та. През 2002 година със Scott Mannion от инди поп бандата The Tokey Tones създават лейбъла Lil’ Chief Records, през който излизат и албумите на The Brunettes, които се радват на позитивен отзвук, като Holding Hands, Feeding Ducks се превръща в своеобразна класика в Нова Зеландия. Бандата печели популярност и в Обединеното кралство благодарение на парчето BABY (Brunettes Against Bubblegum Youth), включено в рекламна кампания за сериала Hollyoaks. Кавърът им на Lovesong на The Cure за компилацията на American Laundromat Records (A Tribute to The Cure) също е оценен високо от критиката и публиката, а песента им Red Rollerskaters е включена в саундтрака на играта NBA2K11.

След работата си с The Brunettes Jonathan копродуцира албума на Princess Chelsea, включва се с вокали и режисира видеото към песента The Cigarette Duet, което става вайръл и достига повече от 40 милиона гледания. Постепенно се оттласква от по-традиционните форми на попа, изследва класическата музика, експериментира с бароковото звучене на инструменти като челеста, включва повече струнни и се движи по ръба на авангардното.

На 8 май Sofia Live Club и Reel Feel ще посрещнат мистериозния Jonathan Bree с неговата изпипана, оригинална визуална и звукова естетика, запленяваща с умелото преминаване от мрачен инди поп към мечтателно псайхъделик звучене. Промоционалните билети за тази специална меломанска вечер са на цена от 25 лв., вратите на клуба отварят в 20.00 ч., а началният час е 21.00 ч. Продажбата стартира от 10.00 ч. на 29 януари в мрежата на Eventim и OMV.