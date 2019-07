И зраелски археолози откриха църква в Галилея и твърдят, че тя е издигната на мястото, където е била къщата на апостолите Петър и Андрей.

Византийската църква е намерена в Ел Арадж между библейските селища Капернаум и Курси, съобщи Мордекаи Авиам, който ръководи разкопките. Според него става дума за Витсаида, рибарско селище, където са родени Петър и Андрей според евангелието на Йоан, съобщи АФП.

Свети Петър е смятан от християните за един от първите последователи на Исус.

За католическата църква той е първият папа.

Откритата църква съответства на описанието, направено от баварския архиепископ Вилибалд по време на пътуването му във Витсаида през 725 г. Тогава той посочва, че на мястото, където са живели Петър и Андрей, е издигната къща.

B&I news, ancient Galilee church unearthed, what are biblical values? God's will not to pay taxes, recovering the real Mary Magdalene, changing religious identity, and menorah and cross. https://t.co/1JThyl2Ar5



Photo: Excavating at El- Araj. pic.twitter.com/1TmlvQkWiJ