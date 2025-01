9 януари – представен е първият iPhone

Н а 9 януари 1431 г. започва съдебния процес срещу френската героиня Жана Д’Арк. На 23 май 1430 г., по време на едно от излизанията на французите от обсадения Компиен, героинята попада в плен на бургундците, след като се опитва да атакува бургундски лагер в Марни. Крал Шарл VII, който ѝ е толкова задължен, не прави никакви опити да я освободи или откупи. Бургундците я продават на англичаните за 10 000 златни лири. През декември 1430 г. тя е преместена в Руан.

Делото, повдигнато срещу Жана д'Арк за ерес, в същността си е политически мотивирано.

Въпреки че я съди църквата, тя е държана под английска охрана, в светски затвор в кулата в Руан, като военнопленница. Според тогавашните правила тя трябва да е в църковен затвор, наглеждана от монахини. Руан по това време е бастион на английското влияние. Осъждането ѝ е опит да се подкопае легитимността на дофина.

Делото се води от януари до май 1431 г. През цялото време девойката се държи смело и достойно, като демонстрира своя забележителен интелект. Църковният съд в Руан я обвинява в ерес и на 30 май 1431 г. я изгаря на клада на площада на стария пазар.

Симон дьо Бовоар

На тази дата през 1908 г. е родена френската писателка и феминистка Симон дьо Бовоар. Тя е автор на новели, изследвания върху философията, политиката, и социалните въпроси, есета и биографии. Симон е най-известна с трактата Вторият пол, публикуван през 1949 г., който представлява детайлен анализ на потисничеството на жената, смятан за основополагащ текст на съвременния феминизъм, както и със своите метафизични романи „Гостенката“ и „Мандарините“. Симон дьо Бовоар е известна и с дългогодишната си връзка с философа Жан-Пол Сартър.

Основен проблем пред Бовоар е

невероятната ефикасност на мъжката власт над жените, при положение, че доминацията е обикновено крехко и временно явление.

В по-голямата част от Вторият пол Бовоар се занимава със скицирането на културните образи на мъжествеността и женствеността, в чиято светлина мъжете и жените се възприемат.

Тя разглежда многообразните социални действия, които имат за цел да държат жените в подчинено положение и да не им позволяват да търсят собствено превъзходство. Именно чрез тях човек, който не се ражда жена, се превръща в жена – може би най-прочутото твърдение на Бовоар.

Битката при Чанаккале

На 9 янаури 1916 г. Османската империя печели битката при Чанаккале, наричана още Галиполската операция, Дарданелска операция, битка при Галиполи. Това е изключително важно сражение през Първата световна война между силите на Антантата и Османската империя, протекло на полуостров Галиполи в Османската империя между 25 април 1915 и 9 януари 1916 г.

